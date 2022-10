Alexander, Andreas und Michael heißen die drei zuckersüßen Drillinge, die das Leben der Familie Gierschke auf den Kopf stellen. „Wir sind froh, eine oder zwei Stunden am Stück Schlaf zu bekommen“, sagt Sebastian Gierschke. Vor fast zwei Wochen ist seine Frau Susanne mit den drei Söhnen aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Ein bisschen Rhythmus haben sie inzwischen gefunden. „Wir arbeiten im Schichtsystem, denn dauerhaft nur eine Stunde schlafen geht aufs Gemüt“, sagt der glückliche Papa. Zwei Stunden brauchen sie, bis alle gefüttert und gewickelt sind.

Zuerst verlangt Andreas nach der Flasche, dann Alexander und Michael. Sind die Eltern nicht schnell genug, schreien alle gleichzeitig. „Das ist eine Herausforderung“, sagt Gierschke. Denn die Zeit bis zur nächsten Runde „Fütterung“ ist knapp bemessen. Die Flaschen müssen gereinigt werden, es muss eingekauft und gekocht werden, und die dreieinhalbjährige Tochter Isabella wird in den Kindergarten gebracht. Während ein Elternteil kocht oder ein paar Minuten schläft, saugt der andere die Zimmer durch.

Den Haushalt angepasst

„Wir haben aktuell alles heruntergeschraubt“, sagt Gierschke, was den Haushalt betrifft, denn drei Babys zu versorgen dauert eben drei Mal so lang und alles wird drei Mal so oft benötigt. „Aber wir sind auch drei Mal so glücklich, wenn wir sie im Bett schlafen sehen“, sagt Gierschke.

Überglücklich ist auch Isabella, die ältere Schwester der drei Jungen. Das Mädchen kümmert sich rührend. „Sie will mithelfen und die Flasche halten“, erzählt Gierschke. Und Isabella streichelt ihre kleinen Brüder immer wieder. „Meine Brüder sind so süß“, sagt sie. Vier Wochen wartete das Mädchen auf ihre Mama und die Brüder. So lange waren sie im Krankenhaus in Erlangen. Dort wurden die Drillinge per Kaiserschnitt geholt, und zwei der Babys kamen zunächst in die Intensivstation, weil sie Sauerstoff bekommen mussten. Nur Michael durfte bei seiner Mutter bleiben. Da die Kinderklinik und die Entbindungsstation getrennt sind, dauerte es drei Tage, bis Susanne kräftig genug war und im Rollstuhl zur Kinderklinik gefahren werden konnte, um ihre beiden anderen Söhne in den Arm zu nehmen.

Den Moment erleben

Die Gierschkes ließen sich das Geschlecht der Kinder vorab nicht sagen, sondern wollten den Moment erleben, wenn die Ärzte ähnlich wie bei Isabella sagen: „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine gesunde Tochter.“

Vorbereitet waren die Gierschkes deshalb auf Mädchen und auf Jungen, denn es sind keine eineiigen Drillinge. Als die Schwangerschaft festgestellt wurde, sah die Ärztin drei Fruchtblasen. Das wurde bei den nächsten Untersuchungen bestätigt. Drei Herzen schlugen, drei Babys entwickelten sich. Mädchen und Jungen, beides war möglich.

Das Warten auf die Brüderchen

Fünf Jungennamen und drei Mädchennamen hatten die Eltern ausgesucht. „Mit drei Jungs haben wir nicht gerechnet“, sagt Susanne Gierschke. Auch Isabella hatte sich Schwesterchen gewünscht, bis sie ihre kleinen Brüder gesehen hatte. Weil sie so lange auf ihre Mama und die Brüderchen warten musste, ist das kleine Mädchen kurzerhand mit ins Schlafzimmer gezogen. Als der Kinderwagen endlich kam, war es für die Eltern eine Art Generalprobe. Wie lange brauchen sie, bis alle „ausgehfertig“ sind, für den Arztbesuch beispielsweise? „Eine Stunde haben wir gebraucht“, sagt Sebastian lachend.

Noch schlafen die Babys viel. Das ist in wenigen Monaten anders. Alexander, Andreas und Michael werden mit ihrer Schwester Isabella die Eltern weiterhin auf Trab halten.