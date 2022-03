Die VHS lädt am Sonntag, 20. März, zu einer Exkursion nach Würzburg ein. Besucht werden das Museum Shalom Europa und der jüdischer Friedhof in Würzburg/Lengfeld. Abfahrt ist in Forchheim am Streckerplatz um 10 Uhr, Rückkunft gegen 18 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldungen bis Donnerstag, 17. März, 12 Uhr, auf der VHS-Homepage www.vhs-forchheim.de, im VHS-Büro in Forchheim, Hornschuchallee 20, oder unter der Telefonnummer 09191/861060. red