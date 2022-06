Das war vielleicht eine Überraschung für den 91-jährigen Senior-Schützenkönig Franz Kroder und den 69-jährigen Schützenkönig Gerhard Franzen aus Schlaifhausen . Denn sie wurden mit der Rikscha von Franzens Wohnhaus zum Vereinslokal Kroder gefahren. Der Schützenverein „Wilhelm Tell Schlaifhausen “ feierte in diesem Jahr wieder an Fronleichnam das traditionelle Schützenfest. Üblicherweise werden die Schützenkönige mit einem Schützenzug und Musik zuhause abgeholt und zum Vereinsheim begleitet. Dort finden dann Ehrungen statt und die Schützen sitzen bei Blasmusik zusammen und tauschen sich aus. Anneliese Franzen hatte jedoch von der Rikscha aus Ebermannstadt erfahren und den Seniorenbeauftragten und Rikscha-Piloten – ja, so heißen die – Wolfgang Mehrer angesprochen. Der hatte die Rikscha klammheimlich zwei Tage vor Fronleichnam nach Schlaifhausen gebracht und bei Franzens Nachbar Josef Messingschlager versteckt. So konnten die beiden Schützenkönige überrascht werden und wurden gemütlich sitzend mit Musik zum Vereinslokal gefahren. red