In Zusammenarbeit von Obst- und Gartenbauverein (OGV) Eggolsheim und dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Forchheim fand ein Veredelungslehrgang statt. Über 50 Interessenten hatten sich zu dem theoretischen und praktischen Lehrgang eingefunden, um die verschiedenen Veredelungsmethoden zu erlernen.

Nach einer Begrüßung durch den OGV-Vorsitzenden Martin Albert und den Geschäftsführer des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege, Hans Schilling, machte Alfons Schumm mit den theoretischen Grundlagen anhand einer eindrucksvollen Bildersammlung den Start der Veranstaltung. Nach der theoretischen Einweisung wurden die Teilnehmer in kleine Arbeitsgruppen aufgeteilt und jede von einem Fachmann aus der Reihe der zertifizierten Obstbaumpfleger betreut. So konnte jeder Interessierte unter fachmännischer Anleitung die richtige Schnitttechnik als Grundlage für jede Veredlung lernen. Als Höhepunkt der Veranstaltung konnte jeder seinen eigenen Obstbaum veredeln. Zur Verfügung standen vom Geschäftsführer Hans Schilling besorgte Apfel- und Birnbäume mit unterschiedlicher Wuchsleistung. So konnte jeder Teilnehmer den für seinen Garten passenden Obstbaum veredeln und auch gleich mit nach Hause nehmen. Alfons Schumm und seine Kollegen konnten aus dem vereinseigenen Reiserkeller für jeden auch die passende Edelsorte von Apfel und Birne aussuchen.

Aufgrund des großen Erfolges ist geplant, die Veranstaltung im nächsten Jahr zu wiederholen. red