Im 51. Jahr seines Bestehens konnte der Tennisclub Neunkirchen am Brand in seiner Jahreshauptversammlung eine erfolgreiche Bilanz vorweisen. Nicht nur, dass der Vorstand – einzig Dieter Liebermann und Elisabeth Thompson traten nicht mehr an – wiedergewählt wurde, ergänzend stellten sich zum Kassenwart, Sportwart und Jugendsportwart Stellvertreter aus der jüngeren Generation zur Verfügung.

Von nunmehr 13 Vorstandsmitgliedern sind acht unter 45 Jahren. Diese Mischung aus erfahrenen und jungen, innovativen Vorstandsmitgliedern bewirke nach Vereinsangaben eine zukunftsorientiert arbeitende Vereinsführung. Der TCN verfüge über eine starke digitale Basis mit seinem Platzbuchungssystem, seiner Homepage, dem Newsletter und seit neuestem einem Whatsapp-Account.

Vorsitzender Ernst Wölfel verwies auf eine nahezu konstant gebliebene Mitgliederzahl von derzeit 390 Personen. Der Verein wirke einer Überalterung durch Gewinnung junger Spieler entgegen, wobei die mit dem TCN zusammenarbeitende Tennisschule Daniel Dolbea/Wiltrud Probst sowie ein familienfreundlicher Beitragstarif großen Anteil daran hätten. Erfreulich wirkten sich auch die Schnupperkurse und „Sport nach 1“ mit der kooperativen Grundschule aus.

Bei den Wintermedenspielen errang die Mannschaft der Herren 30 den ersten Platz in der Nordliga und wird in die Landesliga 1 aufsteigen; das Gleiche gelang der ersten Damenmannschaft, auch sie steigt in die Landesliga auf. Für die Sommerrunde sind 15 Mannschaften gemeldet. Vom 21. bis 23. April findet zum 16. Mal das Maler-Guttenberger-Jugend- und Nachwuchsturnier statt. Der Verein habe mit der Umgestaltung seiner zehn Tennisplätze auf „Tennis-Force-Plätze“ eine der größten Investitionen, seit seinem Bestehen auf sich genommen, alles aber mit einer verantwortbaren Finanzierung. Diese Außenplätze sind umweltfreundlich und nachhaltig gebaut und stellen damit einen weiteren Schritt zum „grünen“ Verein dar. Denn der TCN hat bereits eine Photovoltaik- sowie eine Solarthermieanlage, LED-Leuchtmittel in der Tennishalle und eine Pelletheizung für das Vereinsheim.

Die optimale Auslastung der Tennishalle und die Einspeisungen der Photovoltaikanlage tragen kräftig zum Haushalt bei, so dass Schatzmeister Klein-Reesink eine ausgeglichene Bilanz präsentieren konnte.

Für fast 50-jährige Mitgliedschaft wurde mit der goldenen TCN-Ehrennadel Anne Kurscheidt geehrt, für besondere Verdienste um den Verein mit der silbernen Nadel des TCN Sebastian Kufner und TCN-Wirt Luciano Mucedola. red