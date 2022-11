Der Missionsverein Heiligenstadt brachte Hilfsgüter in die Westukraine. Vollgepackt mit Krankenhausartikeln (Betten), Rollstühlen , Rollatoren, Matratzen, Decken, Hygieneartikeln und warmer Winterbekleidung startete der Hilfstransport der Hilfsorganisation „Lasst uns gehen“ von Heiligenstadt aus.

Nach 17-stündiger Fahrt erreichte das Heiligenstadter Team die ungarisch-ukrainische Grenze. Am Grenzübergang staunte die Gruppe über einen 20 Kilometer langen Lkw-Stau Richtung ungarischer Grenze. Später erfuhren die Helfer, dass die Lastwagen meistens Weizen und Mais aus dem Land transportierten.

Eine weitere Überraschung war, dass der Transporter am Zielort in Uzhorod diesmal nicht zum Zoll musste, und somit konnte beim Verteillager gleich mit dem Ausladen begonnen werden. Von da aus werden die Güter an die vielen dort untergebrachten Flüchtlinge und Krankenhäuser verteilt. Ein Teil wird auch in die Kriegszone weiter transportiert.

Die Helfer vor Ort kritisierten, dass die Besitzer von Heimen und Privatquartieren, in denen die vielen Flüchtlinge aus der Ostukraine untergebracht sind, vom Staat wenig Unterstützung bekämen. Anschließend fuhr die Gruppe in das 45 Kilometer entfernte Mukatceve, um dort eine junge Frau zu besuchen, die der Verein schon länger unterstützt. Man traf die damals Dreijährige vor 27 Jahren bei einem Hausbesuch in einem erbärmlichen gesundheitlichen Zustand an. Sie hatte verkrüppelte Beine und Füße und konnte überhaupt nicht laufen. Da die Familie sehr arm war, finanzierte der Verein über mehrere Jahre einige Operationen, Medikamente , Rehaaufenthalte und medizinische Hilfsmittel. Als die Gruppe aus Heiligenstadt die Frau jetzt an ihrem Arbeitsplatz antraf, war sie sehr erfreut über den Besuch.

Am nächsten Tag führte die Route 125 Kilometer weiter Richtung rumänischer Grenze, wobei die Gruppe vorher das Dorf, in dem der junge leukämiekranke Petro wohnt, den der Hilfsverein seit einiger Zeit für seine medizinischen Krankenhausaufenthalte und Behandlungen finanziell unterstützt, aufsuchte. Sein gesundheitlicher Zustand ist momentan stabil und er wartet auf einen passenden Stammzellenspender.

Eine weitere Station war eine reformierte Kirchengemeinde, die auch Flüchtlinge, ein Waisenhaus und arme Kinder und Familien versorgt. In Rumänien besuchte die Gruppe noch eine christliche Roma-Gemeinde, die der Verein auch schon länger unterstützt.

Der Höhepunkt war der Besuch einer jungen Frau. Vor 28 Jahren besuchten einige Leute vom Verein „Lasst uns gehen“ eine Familie, bei deren zweijährigem Kind es nach wochenlangem Krankenhausaufenthalt hieß, dass man nichts mehr für das Mädchen tun könne. Noch in jener Nacht wurde von den Leuten damals veranlasst, dass es nochmals im Krankenhaus aufgenommen wurde. Nach einem halben Jahr konnte das Kind als geheilt entlassen werden. Jahrelang unterstützte der Verein diese arme Familie, die weitere elf Kinder hatte, bis vor 14 Jahren der Kontakt abbrach. Bei dem jetzigen Besuch war die Freude auf beiden Seiten riesengroß.

Wer den Verein „Lasst uns gehen“ unterstützen möchte: Sparkasse Heiligenstadt : IBAN DE27 7705 0000 0810 918227; Raiffeisenbank Heiligenstadt : IBAN DE59 7736 5792 0003 221660. red