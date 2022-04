Als am Sonntag gegen 9.15 Uhr eine 56-jährige Mini-Fahrerin von der Sportplatzstraße in Gosberg in die Reuther Straße abbiegen wollte, übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Rennradfahrer. Dieser wurde bei dem Unfall leicht an der Schulter verletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von 200 Euro.