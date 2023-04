Pfarrer Michael Thiedmann wird ab 1. Dezember Direktor des Schulreferates im Kirchenkreis Bayreuth. Zum Kirchenkreis Bayreuth gehören die 15 Dekanatsbezirke Bamberg, Bayreuth-Bad Berneck, Coburg, Forchheim (Sitz in Muggendorf), Hof, Kronach-Ludwigsstadt, Kulmbach, Michelau, Münchberg, Naila, Pegnitz, Rügheim, Selb, Thurnau und Wunsiedel.

Thiedmann leitet dann zugleich die Schulreferate der Dekanatsbezirke Bayreuth-Bad Berneck, Kulmbach, Pegnitz und Thurnau. Der 35-Jährige ist seit 2018 Pfarrer in Burgpreppach sowie Schulreferent im Dekanatsbezirk Rügheim (Landkreis Haßberge). Er folgt auf Kirchenrat Gerald Scheil, der in den Ruhestand tritt.

Regionalbischöfin Dorothea Greiner hebt in einer Pressemitteilung hervor: „Der Religionsunterricht an Schulen ist ein zentrales kirchliches Arbeitsfeld. Die Kirchen haben eine große Verantwortung für die religiöse Bildung von Kindern und Jugendlichen in allen Schularten und Jahrgangsstufen. Unter den sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen wird die konfessionell-kooperative Arbeit immer wichtiger. Ich bin dankbar, dass Pfarrer Thiedmann die anstehenden strategischen und praktischen Herausforderungen des Religionsunterrichtes mit seiner großen Bescheidenheit und Freundlichkeit, Fachkompetenz und Erfahrung angehen wird.“

Michael Thiedmann dankte für das in ihn gesetzte Vertrauen und freut sich auf die neue Zeit, die für ihn im Advent anbricht: „Mein Herz schlägt für die Arbeit im Lebensraum Schule, ihr kann ich mich nun mit vollen Kräften widmen – ich bin gespannt auf alle neuen Aufgaben und sehe viele Chancen.“

Die Aufgaben

Zu den Aufgaben des Stelleninhabers gehören zwei Bereiche: Als Direktor des Schulreferates im Kirchenkreis hat er unter anderem den Prüfungsvorsitz bei kirchlichen Examina und die Fachaufsicht über die Leitungen der Schulreferate in den übrigen Dekanatsbezirken des Kirchenkreises . Als Schulreferent in den genannten vier Dekanatsbezirken gehören unter anderem die Dienst- und Fachaufsicht über rund 40 kirchliche Religionslehrkräfte und die Organisation des Religionsunterrichtes an etwa 110 Schulen, an dem auch über 100 Pfarrerinnen und Pfarrer mitwirken.

Der Kirchenkreis Bayreuth ist einer der sechs Kirchenkreise der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Er umfasst das Gebiet Oberfrankens und kleine Teile Mittel- und Unterfrankens sowie der Oberpfalz. Hier leben circa 400.000 Gemeindemitglieder in 338 Kirchengemeinden . red