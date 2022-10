Ein bekannter Satz unter Gläubigen lautet „an Gottes Segen ist alles gelegen“. Unter diesem Motto fand nach einer langen Coronapause der vierte Blaulichtgottesdienst in diesem Jahr beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in der Henri-Dunant-Straße statt. Mitgestaltet wurde die Feier vom Posaunenchor der evangelischen Johanniskirche Forchheim . Das BRK hat dazu die Blaulichtfamilie, bestehend aus allen Hilfsorganisationen, eingeladen, um neben dem Gottesdienst auch das 75-jährige Bestehen der BRK-Bergwacht Forchheim zu feiern. Die drei Notfallseelsorger Axel Berthold, Knut Cramer und Gerhard Hoch gestalteten gemeinsam diesen Gottesdienst von evangelischer und katholischer Seite.

Viele Mitglieder der Organisationen nutzen die Möglichkeit der Teilnahme an diesem Gottesdienst. In seiner Begrüßung blickte Hoch, selbst seit langer Zeit ehrenamtliches Mitglied der Organisation, zurück auf die vergangenen zwei Jahre, in welchen alle Organisationen bedingt durch die Pandemie vieles erlebt hatten. „Gott ist immer, bei allem was wir tun“, so Hoch, „und darauf können wir uns verlassen“.

Mitglieder der Bergwacht trugen einen Text aus der Bergpredigt vor und Mitglieder der anderen Organisationen die Fürbitten vor.

Knut Cramer (Pfarrei Christuskirche Forchheim ) sprach in der Predigt über die Seligpreisungen am Anfang der Bergpredigt . Ein Leben nach diesen Worten Jesu stifte Sinn. Cramer betonte, das Engagement des Bayrischen Roten Kreuzes und der anderen Hilfsorganisationen sei ein sinn stiftender und Gerechtigkeit bringender Dienst. Als ein weiteres Beispiel für Gerechtigkeit erwähnte der Prediger den Kapitän Gustav Schröder, der sich für das Leben vieler Juden während der Nazi-Diktatur eingesetzt hatte. Er wird in der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel als „Gerechter unter den Völkern“ betitelt. Auch die Mitglieder der Blaulichtfamilie würden mit ihrem Engagement im Sinne der Worte Jesu handeln. Ihr Dienst sei nötig, bis die Worte der Bergpredigt im Himmelreich Gottes zur Vollendung kommen würden.

Segen für Fahrzeuge und Geräte

In den vergangenen Jahren wurden auch viele neue Fahrzeuge und Geräte für die BRK-Organisation beschafft. Darüber sind die Helfer sehr dankbar. Der Bund und der Landkreis Forchheim haben dies ermöglicht, um so den Mitglieder zu gewährleisten, dass sie Hilfe leisten können. Gerhard Hoch (Notfallseelsorger des kath. Dekanat Forchheim ) bat Gott um seinen Segen für Geräte und Fahrzeuge, sowie die Menschen, welche sie bedienen werden. Das besprengen mit Weihwasser als symbolisches Zeichen bildete den Schluss der Feier. gho