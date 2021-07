In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind im Bereich der Neunkirchener Straße in Eschenau mehrere Fertigbetongaragen beschädigt worden. Durch Einschlagen der Lüftungsgitter auf der Rückseite der Garagen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 100 Euro. In diesem Zusammenhang wurde eine Gruppe Jugendlicher wahrgenommen, welche sich ab etwa 23 Uhr im Bereich des Mehrgenerationenparks aufgehalten hatte. Die Polizeiinspektion Erlangen-Land sucht Zeugen. pol