Die Evangelische Kirche in Forchheim ist um Nachhaltigkeit bemüht: Es gibt einen Umweltausschuss und dieser war aktiv an der Vorbereitung des Themengottesdienstes zur Bewahrung der Schöpfung am 8. Oktober beteiligt. Auch gibt es Überlegungen, die Grundstücke der Christuskirche in Forchheim und um die Friedenskirche herum in Eggolsheim so zu gestalten, dass die Insektenvielfalt unterstützt wird. Die Aktion des Gartenbauvereins, mehrere Hundert Obstbäume an Bürgerinnen und Bürger zu spenden, kam wie gerufen. Auch die Kirchengemeinde erhielt fünf Obstbäume. Mit wichtigen Tipps und der Unterstützung von Alfons Schumm vom Gartenbauverein in Eggolsheim, wurden am 30. Oktober von den Mitgliedern des kirchlichen Umweltausschusses vor der Friedenskirche zwei Zwetschgen- und ein Kirschbaum eingepflanzt, und in Forchheim an der Christuskirche fanden zwei weitere Obstbäume (eine Zwetschge und ein Birnbaum) ein neues Zuhause. Die Kirchenmitglieder und die Pfarrer danken dem Obst- und Gartenbauverein Eggolsheim und insbesondere Alfons Schumm für das große Engagement. red