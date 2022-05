Für das Sportzentrum Eggolsheim gibt es insgesamt 184.000 Euro mehr an Förderung , berichtete Bürgermeister Claus Schwarzmann dem Marktgemeinderat. Damit werden von den gesamten Bau- und Planungskosten in Höhe von 4.624.679 Euro 1.440.000 Euro aus Bundesmitteln und 1.063.000 Euro aus der Landesförderung für Schulsport bezahlt. Die Marktgemeinde selbst muss aus ihrem Etat einen Eigenanteil in Höhe von 2.121.679 Euro stemmen. Das Planungsteam arbeitet momentan an der Ausführungsplanung. Nach den Sommermonaten können die ersten Gewerke ausgeschrieben werden, im Anschluss ist der Baubeginn geplant.

Gegen den geplanten wasserrechtlichen Antrag in der Kiesgewinnungsanlage Altendorf/ Neuses auf Änderung der Planfeststellung erhebt der Markt keine Einwendungen. hub