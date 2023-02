Bei der 15. Mitgliederversammlung des Vereins Miteinander-Füreinander in Neunkirchen am Brand verkündete der Vorsitzende Wilhelm Friedrich den 30 anwesenden Mitgliedern eine beeindruckende Bilanz für das Jahr 2022: In 511 Einsätzen leisteten die aktiven Ehrenamtlichen mehr als 1000 Stunden tatkräftige Unterstützung für Hilfesuchende in Neunkirchen am Brand .

Ehrenamtlich und unentgeltlich arbeitete der Verein mit seinen Helfern seit seiner Gründung im Jahr 2006 insgesamt 13.000 Stunden für hilfesuchende Menschen. Neben Fahrdiensten und Begleitungen zu Arztterminen und Einkäufen benötigen Menschen zunehmend auch technische Hilfe im Haus, bei der Gartenarbeit oder auf dem Friedhof sowie bei Ämtern und Firmen.

Besuche bei Alleinlebenden

Oft sind es aber auch einfach Besuche bei Alleinlebenden und einfühlsame Gespräche, die weit über die dokumentierten Zahlen hinaus geschehen, und diese Begegnungen machen laut Mitteilung des Vereins auch die Helfer glücklich.

In einem geistlichen Impuls betonte Pfarrer Axel Bertholdt, dass „wir Menschen nicht perfekt, aber dafür in unserer Einzigartigkeit besonders und wertvoll sind“.

Neben der praktischen Hilfe unterstützt der Verein auch Einrichtungen und Initiativen durch Spenden und Mitfinanzierungen. Schwerpunkte bildeten 2022 die Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine und für Bedürftige sowie die Förderung von Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel in der offenen Ganztagsschule der Mittelschule in Neunkirchen.

Erfreulicherweise würden immer wieder neue, auch jüngere Menschen dem Verein beitreten, so dass allein aus den Beiträgen der rund 130 Mitglieder viele Projekte finanziert werden können. Hinzu kommen großzügige Spenden von Unternehmen und Privatpersonen an den Verein , die darauf vertrauen würden, dass Miteinander-Füreinander die Mittel in ihrem Sinne gemeinnützig verwende.

Wilhelm Friedrich dankte allen aktiven Ehrenamtlichen, dem Vorstand sowie den Spenderinnen und Spendern herzlich für ihren Einsatz und ihre Unterstützung und gab einen Ausblick auf das Jahr, in dem es voraussichtlich wieder traditionelle Kaffeenachmittage geben wird sowie viele Hilfsprojekte und -einsätze. Dafür stärkten sich die Anwesenden im Anschluss an die Veranstaltung bei einem geselligen Imbiss. red