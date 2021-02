Die Verkehrspolizei Bayreuth kontrollierte am Samstagnachmittag einen Pkw Mercedes an der Anschlussstelle Trockau. Das Fahrzeug war zuvor auf der A9 in Richtung München unterwegs. In der Tasche des 30-jährigen Fahrzeugführers fanden die Beamten eine Dose mit einer geringen Menge Marihuana . Der Mann aus dem Landkreis Oberallgäu gab an, dass es sich hierbei um "medizinisches Cannabis " handeln würde. Da der Mann keinerlei Nachweise hierfür vorweisen konnte, wurde das Betäubungsmittel noch vor Ort sichergestellt. Der junge Mann gab an, entsprechende Nachweise zu seiner Entlastung unverzüglich nachzureichen. Sollte dies nicht der Fall sein, muss er sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. pol