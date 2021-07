Im Laufe des Donnerstags haben Unbekannte einen Mazda von einem Parkplatz neben einer Sportgaststätte in Memmelsdorf (Kreis Bamberg) entwendet. Die Kriminalpolizei Bamberg nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen .

Der Eigentümer des schwarzen Mazda CX-5 mit dem amtlichen Kennzeichen „FO – E 1998“ hatte sein Fahrzeug Donnerstagfrüh um 7.30 Uhr auf dem Parkplatz neben der Sportgaststätte in der Bamberger Straße geparkt. Als er am Nachmittag gegen 15.45 Uhr wieder zurückkam, stellte er fest, dass sein Auto verschwunden war. Der Mazda hat einen Zeitwert von geschätzten 15 000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen , die am Donnerstag im besagten Zeitraum verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz in der Bamberger Straße in Memmelsdorf oder in der näheren Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. pol