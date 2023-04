Im Rahmen der 14. Neunkirchener Kulturtage (9. April bis 7. Mai) gibt es am Freitag, 28. April, um 19.30 Uhr im Zehntspeicher Comedy mit Matthias Walz mit dem Programm „Matthias Walz – macht Spaß“.

Die Sparkasse Forchheim präsentiert während der Kulturtage den Mann im grünen Anzug. Matthias Walz zelebriert seine Gedankengänge nicht nur musikalisch, sondern auch verbal und bringt das Publikum mit Witz, Charme und Verstand zum Lachen, manchmal sogar zum Nachdenken. Kein menschlicher Abgrund ist ihm dabei fremd, keine Wahrheit zu direkt. Einlass ist ab 19 Uhr. Kartenvorverkauf unter nuernbergmusik.de.

Zuvor ist im Rahmen der Kulturtage am Freitag um 15.30 Uhr Kindernachmittag in der Marktbücherei St. Michael. Das Motto lautet Piratennachmittag. Er startet mit einem Lesekino. Danach gibt es Spiele, Basteln und Wissenswertes über Seeräuber. Anmeldung unter Telefon 09134/5020, E-Mail an buecherei@neunkirchen-am-brand.de. Eintritt frei. red