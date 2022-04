Am Sonntag, 3. April, findet um 17 Uhr das Konzert „Requiem in d-Moll“ von W. A. Mozart für Soli, Chor und Orchester in der St.-Nikolaus-Kirche in Ebermannstadt statt. An diesem Tag tritt auch die 16. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft. Der Veranstalter, das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land, macht aufgrund seines Hausrechts von der Möglichkeit, Maskenpflicht in Innenräumen anzuordnen, Gebrauch. Demgemäß gilt: Es gilt während der Konzertveranstaltung Maskenpflicht – auch am Platz. Die Durchführung eines freiwilligen Schnelltests vor dem Konzertbesuch wird empfohlen. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. red