Markus König stellte sich als neuer Schulleiter der Mittelschule Eggolsheim dem Marktgemeinderat vor. 1972 in Kronach geboren, kennt er das Schulsystem als gebürtiger Oberfranke in allen Facetten.

Nach seinem Studium in Bamberg war er in Gaustadt, später in Zapfendorf und Scheßlitz an den dortigen Schulen tätig, bevor er in Frensdorf die Stelle als Konrektor übernahm. „Hier wird von der Gemeinde und von den Eltern viel für die Schule getan“, resümierte er über seine ersten Erfahrungen in Eggolsheim .

Der Gemeinderat befasste sich mit einem weiteren Thema aus dem Bildungswesen: Nach Gößweinstein, Ebermannstadt und Neunkirchen am Brand verfügt jetzt auch die Marktgemeinde Eggolsheim über einen umfangreichen Bildungsbericht. Julia Schilling, stellvertretende Leiterin des Bildungsbüros, stellte die damit verbundene Broschüre „Leben und Lernen“ in der Sitzung vor.

Betrachtet man die Siedlungsstruktur, leben gut ein Drittel der Einwohner in Eggolsheim selbst, die restlichen zwei Drittel in den zehn Ortsteilen. Die Anzahl der Eggolsheimer Kinder steigt dank Zuzügen und höherer Geburtenzahlen.

Doch zur Bildung gehöre dabei nicht nur das Lernen in Schule oder im Kindergarten, erläuterte Schilling. Schließlich steige auch die Anzahl der 65- bis 75-Jährigen, für die ebenfalls Bildung wichtig sei. Neben der Schule sichern die örtliche Bücherei, der Dorftreff „Faulenzer“, die Vereine und Kirchen die örtlichen Möglichkeiten für Bildung. Die kreativen Lösungen aus der Corona-Zeit gelte es weiterhin zu nutzen und digitale Bildung als Herausforderung für die Zukunft zu sehen. „Eigentlich ist der Bildungsbericht nicht das Ende, sondern der Anfang“, resümierte Bürgermeister Claus Schwarzmann.