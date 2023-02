Die Igensdorfer Markthexen konnten endlich wieder ohne Sicherheitsabstand das Rathaus stürmen. Und sie machten gleich klar, was 2023 das Thema Nummer 1 in Igensdorf ist: Die Sanierung der Bundesstraße 2 in Igensdorf und Mitteldorf und die Frage: „Bürchermaster, kenna mir des schaffen?“

Fachkräftemangel am Bau? Kein Problem in Igensdorf . Die Markthexen kamen als bunter Bautrupp und brachten dem Bürgermeister gleich Arbeit in Form eines „Ausgrabungsprojektes“ mit. Vorsichtig, aber mit der nötigen Kraft, klopfte der Gemeindechef aus einer Gipsform einen Minibaumeister frei, der dem obersten Bauherren der Marktgemeinde bei seinen Bauprojekten das nötige Glück bringen soll.

Bürgermeister Edmund Ulm bedankte sich bei den Markthexen mit einer Spende für den guten Zweck und sorgte für die Bewirtung der bunten Truppe, die bald weiterzog, um in Igensdorf am „unsinnigen Donnerstag“ Frohsinn und gute Stimmung zu verbreiten. red