Mit festlich geschmückten Buden findet von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. November, der 33. Weihnachtsmarkt in der Ebermannstadter Altstadt rund um den Marktplatz mit verkaufsoffenem Sonntag statt.

Es erwartet die Besucher ein weihnachtlicher Markt mit Kunsthandwerk, Adventsfloristik, Dekorationsartikeln und vielem mehr. Der Nikolaus hat seinen Besuch angekündigt und wird zusammen mit den Ebermannstadter Weihnachtsengeln an die Kleinen Geschenke verteilen. Ein Kinderkarussell dreht seine Runden, und das Büro für Jugendarbeit bietet im Jugendzentrum am Kirchenplatz 4 Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Außerdem findet eine Sonderausstellung „Historisches Spielzeug unter dem Weihnachtsbaum“ vom 25. November bis 8. Januar im Heimatmuseum statt.

Die Geschäfte öffnen am ersten Adventssonntag, 27. November, von 12.30 bis 17.30 Uhr ihre Türen.

Zudem findet in diesem Jahr auch wieder der „EBSer Adventskalender “, die Weihnachtsaktion der Werbegemeinschaft und des Zentrenmanagements, statt. Am Donnerstag, 24. November, 16.30 Uhr, erfolgt die Eröffnung der Sonderausstellung im Heimatmuseum. Am Freitag um 18 Uhr ist Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch die Bürgermeisterin Christiane Meyer gemeinsam mit den Weihnachtsengeln und dem Musikverein Kirchehrenbach.

Der Markt am Samstag läuft von 14 bis 20 Uhr. Um 14 Uhr gibt es vorweihnachtliche Klänge der Musikschule Ebermannstadt , um 15 Uhr verteilt der Nikolaus Geschenke. Von 15.30 bis 18 Uhr ist Betrieb in der Weihnachtsbackstube im Jugendzentrum. Von 16 bis 18 Uhr gibt es weihnachtliche Klänge mit Bläsermusik. Weitere Angebote: Samstag, 18 bis 21 Uhr „Weihnachts-Chillzone im K4“, 18.30 bis 20 Uhr „Ramster-Music“ mit „Christmas Special“; Sonntag, 14 Uhr vorweihnachtliche Klänge der Musikschule Ebermannstadt , 15 Uhr der Nikolaus verteilt Geschenke, 16 Uhr Blaskapelle Niedermirsberg, 18 Uhr besinnliche Weihnachtsmusik mit Alexander Schlegel (Piano), 19.30 Uhr Marktausklang mit den Weihnachtsengeln. Alle tierischen Begleiter erhalten bei „Gaggis Futterhütte“ eine kleine Überraschung. red