Im Oktober 2019 rückte die Verwaltungsangestellte der Grundschule und Mittelschule Heroldsbach , Maria-Luise Lehnard, in den Hauptpersonalrat des Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus als Vertreterin für die Arbeitnehmer nach. Bei den diesjährigen Personalratswahlen trat sie als Spitzenkandidatin für die Verwaltungsangestellten an allen bayerischen Schulen an. Zur Freude der Katholischen Erziehergemeinschaft (KEG), Kreisverband Forchheim, wurde sie mit großer Mehrheit auf Platz 1 gewählt. Somit vertritt sie für die nächsten fünf Jahre die Anliegen der Arbeitnehmer als Hauptpersonalrätin in München.

Bei der konstituierenden Sitzung, die im Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst stattfand, wurde Lehnard zur Vorsitzenden der Gruppe der Arbeitnehmer gewählt. Aufgrund dieser Position ist sie nun auch Mitglied im Vorstand des Hauptpersonalrats des Staatsministeriums. red