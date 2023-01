Im Rahmen des 70. Jubiläums der Landsmannschaft Schlesien in Uttenreuth wurde Margit Bergmann als aktives Mitglied der Eichendorff-Trachten- und Volkstanzgruppe Forchheim mit dem Schlesierkreuz, der höchsten Auszeichnung der Landsmannschaft, geehrt.

In über 30-jähriger Jugendarbeit in der Schlesischen Jugend Bayern sowie in der Eichendorff-Volkstanzgruppe Forchheim hat Bergmann erfolgreich schlesisches Brauchtum vermittelt. Sie organisiert die Auftritte der Eichendorff-Trachtengruppe Forchheim , betreut den Trachtenfundus und sorgt dafür, dass die Mitglieder ihre Trachten nach den Vorschriften des schlesischen Trachtenwesens tragen. Die Forchheimer Trachtengruppe hat als einzige schlesische Gruppe in Bayern für die Mädchen und Frauen ein geschnürtes Trachtenkleid.

Ihrem Engagement ist es auch zu verdanken, dass die Gruppe in Forchheim heute noch existiert. Hervorzuheben ist auch die Organisation und Durchführung von vielen Fahrten nach Schlesien mit der Schlesischen Jugend Bayern.

Die Laudatio hielt der Leiter der schlesischen Trachtengruppe in Bayern, Andreas Tiedemann. Die Ehrennadel steckte ihr der Landesvorsitzende Gotthard Schneider an, der auch die Urkunde übergab. red