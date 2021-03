Am Samstagmittag hat eine Zeugin beim Spaziergang in der Fackendorfer Straße in Hausen beobachtet, wie eine männliche Person augenscheinlich ein Kind mit Gewalt neben sich herzog und diesem sogar mit der Hand ins Gesicht schlug. Da die Zeugin jedoch kein Handy mit sich führte und erst einige Minuten später die Polizei verständigen konnte, verlief eine daraufhin durchgeführte Fahndung im Nahbereich ergebnislos.

Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun nach einem Mann mit grauen Haaren, welcher einen Rucksack dabeihatte. Das Kind hatte blondes Haar und war mit einer grauen Steppjacke bekleidet. Mögliche Hinweise erbittet die Forchheimer Polizei unter Telefon 09191/7090-0.

Anzeige aus Adelsdorf

Die Polizei Höchstadt hat ebenfalls eine Anzeige einer Adelsdorfer Mutter wegen Gewalt gegen ihr Kind gemeldet. Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr rief demnach die verstörte Mutter zweier minderjähriger Kinder bei der Polizei an und teilte mit, ihr Mann habe nach dem Baden eines der Kinder geschlagen. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, tobt zwischen den Eheleuten bereits ein längerer Ehestreit. Am späten Samstagnachmittag soll es dann zu dem Vorfall gekommen sein.

Eskalation nach dem Baden

Die Minderjährige wurde nach Polizeiangaben an der Lippe leicht verletzt, als der Vater ihr das Handtuch nach dem Baden entriss. Die Polizisten hätten zunächst das Gespräch mit den Konfliktparteien gesucht. Dem Ehemann wurde ein vorübergehendes Kontaktverbot erteilt. Das Jugendamt wurde umgehend informiert und werde sich um Klärung der Familienverhältnisse kümmern, so die Polizei . pol