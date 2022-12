Manfred Neumann könnte als ein Beispiel für ein zufriedenes und glückliches Alter gesehen werden. Kürzlich feierte der Wiesenthauer, dem man sein Alter gar nicht ansieht, seinen 90. Geburtstag.

Wie Sohn Christian dazu erzählte, scherzte sein Vater „kein 90. Geburtstag, sondern zum dritten Mal Dreißig“. Dem rüstigen Jubilar, der viel erlebt und die Zukunft doch nie aus den Augen verloren hat, gratulierten Landrat Hermann Ulm , Bürgermeister Bernd Drummer, Pfarrer Jochen Müller aus Kunreuth sowie Verwandte, Nachbarn und Vereinsvertreter.

Wie Sohn Christian verriet, sei sein Vater bei den Enkeln seiner Neffen sehr beliebt, sie nennen ihn liebevoll „Manni“. Die Lebenserinnerungen von Manfred Neumann sind durchweg positiv, auch wenn es in den 90 Jahren. Als Landwirtssohn in Niederfeld/Schlesien geboren, verbrachte er auf dem elterlichen Anwesen mit seinen zwei Schwestern Lissy und Doris eine schöne Kindheit. Seinen weiteren Lebensweg bestimmte jedoch der Zweite Weltkrieg, als er 1945 mit seiner Familie die Heimat verlassen musste. Der Vater war im Krieg. „Mit Pferdefuhrwerken mussten wir bei grimmiger Kälte vor der näher rückenden Front fliehen“ weiß er noch. Nach einer wochenlangen Flucht landeten sie schließlich in Hollfeld. Das neue Zuhause war für einige Jahr Hochstahl, bevor 1956 Wiesenthau die zweite endgültige Heimat wurde und dort ein Haus erworben wurde. Er absolvierte eine Lehre als Schreiner, heiratete 1960 seine Ehefrau Hedwig, die jedoch vor einem Jahr verstarb. 1974 kam Sohn Christian zur Welt und beruflich war er bis zu seinem Ruhestand fast 30 Jahre lang Betriebsschreiner bei der Firma Weber & Ott in Forchheim. Doch die Hände als Pensionist in den Schoß zu legen, war für Manfred Neumann nichts. 1993 übernahm er mit seiner Hedwig die Tätigkeit als Zeitungsausträger in Wiesenthau – und das fast 25 Jahre lang. „Es war Frühsport, der uns fit hielt“ so der Jubilar, der sich auch im gesellschaftlichen Wiesenthauer Leben engagierte. dia