Die Forchheimer Firma Compoint-Fahrzeugbau hat dieser Tage je einen neue Mannschaftstransportwagen (MTW) an die Malteser Waischenfeld und den Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Bayreuth übergeben. Wie aus einer Pressemitteilung der Malteser hervorgeht, wurden die Fahrzeuge für den Zivil- und Bevölkerungsschutz angeschafft.

Insgesamt neun Fahrzeuge

„Mit diesem Fahrzeug wurde unser Fuhrpark seitens des Bundes vervollständigt“, so Christoph Löhr, Leiter der Einsatzdienste der Malteser Waischenfeld . Insgesamt stehen den Maltesern am Standort in Waischenfeld nun vier Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, dazu vier gliederungseigene und ein öffentlich-rechtliches Fahrzeug zur Verfügung.

Ein wichtiger Beitrag

Sie können von rund 50 haupt- und ehrenamtlichen Helfern rund um die Uhr genutzt werden. Die Malteser Waischenfeld sind somit in der Lage, einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. red