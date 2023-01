Beim Schützenverein Frankonia Effeltrich stand die Jahreshauptversammlung auf dem Programm. Es nahmen 54 Mitglieder teil.

Nach der Verlesung des Protokolls durch die Schriftführerin Christine Achhammer informierte die Vorsitzende Angelika Batz über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Schützenmeister Winfried Reuss gab seinen Bericht zum Königsschießen, den Rundenwettkämpfen und zur Vereinsmeisterschaft ab.

Vereinsmeister in der Schützenklasse wurde Matthias Bertholdt (378 Ringe) vor Moritz Messingschlager (377,5) und Sebastian Bertholdt (372,5), in der Damenklasse Anne Schmidt (385,5) vor Sandra Steinert (377) und Susanne Batz (374,5), in der Jugendklasse Patricia Fischer (334) vor Lucy Kraus (333), in der Schülerklasse Leni Kandler (192) vor Antonia Kraft (191) und Lilly Kraus (177).

Jugendleiter Gerd Kraus berichtete, dass während der Jugendversammlung folgende Jugendleiter neu gewählt wurden: Gerd Kraus, Stephanie Stöhr und Anne Schmidt. Als Jugendbetreuer sind bestellt: Marc Reuss, Sandra Steinert, Moritz Messingschlager und Thomas Messingschlager. Jugendsprecher wurde Lucy Kraus.

Der Böllerkommandant der Böllerschützen, Thomas Heumann, gab den Böllerbericht ab. Kassier Alfons Batz legte seinen Finanzbericht vor. Die Kassenprüfer Thomas Heumann und Monika Wagner nahmen die Entlastung des gesamten Vorstands vor.

Bei der Wahl stellten sich Vorstand und Ausschuss wie folgt neu auf: Vorsitzende Angelika Batz; Zweiter Vorsitzender Hans-Josef Werner; Schützenmeister Winfried Reuss, Gerhard Batz, Matthias Bertholdt; Kassier Alfons Batz; Schriftführerin Christine Achhammer; Damenleiterin Christine Heumann; Ausschuss: Brigitte Stifter, Anne Schmidt, Thomas Heumann, Thomas Messingschlager, Maria Brechelmacher, Sandra Steinert; Kassenprüfer Monika Wagner und Thomas Heumann.

Im Anschluss nahmen Angelika Batz, Hans-Josef Werner und Erster Schützenmeister Winfried Reuss die Ehrungen vor. Geehrt wurde für 25-, 40-, 50- und 60-jährige Vereinszugehörigkeit.

Außerdem wurde den Fahnenträgern eine Ehrung zuteil. Hans-Josef Werner, Roland Schmidt und Ulli Werner wurden für 30 Jahre Aktivität geehrt. Für besondere Verdienste im Verein wurden Gerd Kraus, Stephanie Stöhr und Maria Brechelmacher geehrt. red