Um Mädchen und jungen Frauen zu zeigen, wie sie Gefahren erkennen und sich in heiklen Situationen wehren können, hat dieser Tage ein Selbstverteidigungskurs stattgefunden. Anlässlich des Tages gegen Gewalt an Frauen hatte die Gleichstellungsstelle des Landratsamtes in Kooperation mit der Volkshochschule (VHS) erstmals den Kurs im Jugendtreff Outback in Neunkirchen am Brand organisiert. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor. „Es ist wichtig, dass Frauen selbstbewusst auftreten und sich im Notfall durch einfache Techniken selbst gegen sexuelle Belästigung oder körperliche Gewalt schützen können, sagt Gleichstellungsbeauftragte Christine Galster.

Im ausgebuchten Kurs unter der Leitung von Karatemeisterin Marion Knörlein versuchten die Teilnehmerinnen zu lernen, wie sie sich gegen körperliche Übergriffe und Überfälle wehren können. Dabei ging es um theoretische Aspekte und um praktische Anwendungen. So versuchten die Anwesenden Techniken zu erlernen, um gegen unterschiedliche Angriffe ein Chance zu haben. Zudem arbeiteten sie an der eigenen Schlagkraft. Aufgrund des großen Interesses und der Begeisterung der Teilnehmerinnen wird dieser Kurs voraussichtlich im nächsten VHS-Semester nochmal angeboten. red