Die Polizeiinspektion Forchheim sucht Zeugen eines Vorfalls am Donnerstag gegen 15.30 Uhr. Dabei wurde ein zehnjähriges Mädchen leicht an beiden Knien verletzt. An der Kreuzung Untere Hauptstraße/Baiersdorfer Straße bog ein bislang unbekannter Fahrer eines roten Pkws (möglicherweise Kombi) mit dem Teilkennzeichen "BA-" ab. Dabei touchierte der Fahrer mit der linken Fahrzeugseite das Kind, welches dadurch stürzte. Das Fahrzeug hatte außerdem auffällige schwarze Flammen auf der Motorhaube. Wer hat den Vorfall beobachtet? Die Polizeiinspektion Forchheim bittet Zeugen, sich unter Telefon 09191/7090-0 zu melden. pol