Die Löschwasserversorgung in Sollenberg ist nun gesichert. Der neue Löschwasserbehälter ist endlich fertiggestellt. Für 136.000 Euro wurde der 100 Kubikmeter Wasser fassende Behälter in vier Wochen gebaut.

Darüber freuen sich die beiden Kommandanten Tobias Weber und dessen Stellvertreter Jonas Mirschberger, die noch einmal prüfen, ob sich alles drehen, öffnen und schließen lässt. Es passt. Die Löschwasserversorgung im Ernstfall ist gesichert.

Dass es nun doch so zügig ging, darüber ist Tobias Weber erleichtert. Er hatte schon befürchtet, es würde sich auch unter Bürgermeister Ralf Kunzmann (FW) zeitlich weiterhin in die Länge ziehen. Denn schon unter dessen Vorgänger war das Problem bekannt. 2018 hatten die Sollenberger zum ersten Mal darauf hingewiesen.

Bei einer Übung hatten sie das Problem festgestellt und Bürgermeister und Stadträte zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen. „Um zu zeigen, wie traurig die Löschwasserversorgung ist“, erinnert sich Weber. Wenn an einem der Hydranten in der Siedlung angezapft wurde, kam nicht ausreichend Wasser, erklärt Mirschberger. Das sei klar, denn der Druck würde abfallen. Unten am „Berg“ – in der Siedlung – sei das zu spüren gewesen.

„Wir werden von der Betzenstein-Gruppe mit Wasser versorgt, vorrangig Trinkwasser “, erklärt der Gräfenberger Bürgermeister Ralf Kunzmann (FW). Das Löschwasser sei Aufgabe der Kommune. Um nun Engpässe auszumerzen, wurde diese Entnahmestelle gebaut. Kunzmann schaut die in der Nähe liegenden Häuser an und hat die Bilder der Hitzebrände mit verheerenden Folgen aus den anderen Ländern im Kopf. Dass man im Ernstfall mit Löschwasser versorgen könne, beruhigt alle. Das Gräfenberger Stadtoberhaupt nahm nun im Beisein der Sollenberger Kommandanten die Löschwasserentnahmestelle offiziell in Betrieb.