Die Jahresversammlung der oberfränkischen Trachtenvereine fand in Weilersbach statt: Erste Gauvorsitzende Renate Koch begrüßte im SV-Gloria-Sportheim zahlreiche Delegierte und Trachtenfreunde, darunter Weilersbachs Bürgermeister Marco Friepes, Landrat Hermann Ulm und Bezirksrat Ulrich Schürr, die mit viel Lob für das Ehrenamt nicht sparten.

Gerade in ihren Regionen hätten die Heimat- und Trachtenvereine einen sehr hohen Stellenwert, insbesondere in der Fränkischen Schweiz.

Einen Ausblick betreffs Bauernmuseum in Frensdorf gab Trachtenberaterin Birgit Jauernig, die sich auch für die reibungslose Zusammenarbeit mit dem Gauverband bedankte. Dass die Hompage des Trachtengauverband aktualisiert wurde, wertete Koch als „sehr erfreulich“. Nachdem der Internetauftritt das Aushängeschild des Gauverbandes sei, appellierte sie an alle, mit Aktuellem aus den Vereinen aktiv an der Gestaltung dazu beizutragen.

Einen hohen Stellenwert nehme auch der Heimat- und Trachtenbote ein. Dazu seien aber Berichte aus der oberfränkischen Heimat wünschenswert, erklärte sie. Mit einem Einblick in Bezug auf die neuen Förderrichtlinien fuhr Gaujugendleiterin Yvonne Schneider fort. Dazu seien Schulungen vom Gauverband angekündigt worden.

Über Aktuelles aus dem Landesausschuss berichtete Chantal Thürmer. So werde die Vorstandschaft des Bayerischen Trachtenverbandes Regionalkonferenzen anbieten. Somit können Informationen aus erster Hand gegeben werden. Ein weiteres Thema war die Staatsförderung und der damit fehlende Betrag im Haushalt des bayerischen Trachtenverbandes.

Einen breiten Raum nahmen die Infos zu „140 Jahre Trachtenbewegung in Bayern“ und deren Höhepunkte ein, die vom Bayerischen Trachtenverband in diesem Jahr geplant sind. Auf der Internetseite seien die jeweiligen Veranstaltungen nachzulesen. Besonders hervorgehoben wurde die Veranstaltung am 10. Juni in Lichtenfels im Obermaintal zwischen Bamberg und Coburg, dem sogenannten „Gottesgarten“.

Außerdem wurde zur zahlreichen Beteiligung am Oktoberfest-Schützen- und Trachtenumzug am 17. September in München aufgerufen. Einladung erging zudem zur oberfränkischen Trachtenwallfahrt am 14. Mai nach Effeltrich.

Ein Dankeschön galt schließlich den Unterstützern für das Trachtenmuseum im Trachtenkulturzentrum, die Trachten zur Verfügung gestellt haben. Trachtenvorstand Bernhard Hack aus Weilersbach habe sehr viel Zeit in die Zusammenstellung gesteckt. Beim Tag der offenen Tür am 10. September könne das Ergebnis besichtigt werden. dia