Mit Lisa Schlund aus Eggolsheim kann der Musikverein Forchheim-Buckenhofen ab sofort sein Portfolio an qualifizierten Ausbildungskräften an ganz wichtiger Stelle erweitern. Nach intensiver Vorbereitung an der Musikakademie im unterfränkischen Hammelburg hat die Klarinettisten die Qualifikation zur „Leiterin von Bläserklassen“ mit „ausgezeichnetem Erfolg“ absolviert.

Schon seit Beginn der 2000er Jahre setzt der Musikverein bei seiner Nachwuchssuche auf das damals brandneue System des gemeinsamen Musizierens im voll besetzten Bläserklassen-Orchester vom ersten Ton an. Das führte dazu, dass ein Großteil der heutigen Musiker in der Bläserphilharmonie Forchheim und in der Buckenhofener Blasmusik Jahre zuvor die jeweilige Bläserklassen absolviert hatte.

Unter Anleitung namhafter Musikpädagogen wie Mathias Wehr (Chefdirigent des Vereins und Kulturpreisträger der Stadt Forchheim ) und Norbert Henneberger (Leiter der Musikschule Stein) lernte Lisa Schlund neben den Grundlagen des Dirigierens und der altersgerechten Probenpädagogik auch viel über Planung und Organisation, aber auch über die Finanzierung einer Bläserklasse.

Als „Highlight“ bezeichnetedie Klarinettistin und Konzertmeisterin der Bläserphilharmonie Forchheim , dass alle Teilnehmer vier für sie fremde Instrumente erlernen mussten, auf welchen sie eine Melodie im „5-Ton-Raum“ am Ende des Seminars gemeinsam spielen konnten. Ein idealer Weg, sich in ihre zukünftigen Bläserklassen-Schüler hineinzuversetzen.

So freut sich Lisa darauf, ihr Wissen beim Elternabend am Montag, 21. März, um 17.30 Uhr im Musikheim, Zur Staustufe 8, sowie beim Instrumenten-Findungstag am Samstag, 21. Mai, von 9.45 bis 15.30 Uhr, ebenfalls im Musikheim, einsetzen zu können. Das Angebot der neuen Bläserklasse 2022 bis 2024 richtet sich an alle Kinder ab acht Jahren.

Ausführliche Informationen gibt es im Netz unter www.mv-fb.de. red