Auch in zwei Jahren Pandemie haben die Oesdorfer Kerwasburschen und -madla nicht vergessen, was Brauchtumspflege und Tradition sind. So durfte endlich wieder Kerwa gefeiert werden. Den Auftakt machte der Bieranstich, gefolgt vom Baumaufstellen. Tags darauf stand nach einem Festgottesdienst ein Frühschoppen und Mittagstisch an.

Zum Abschluss wurde der „Betz’n rausgetanzt“. Begleitet von den Elsendorfer Musikanten tanzten sieben Paare um den Sieg. Am Ende durften sich Lisa Krämer und Johannes Schleicher über den Gewinn freuen. Schließlich wurde mit einem Umzug durchs Dorf die Kerwa eingegraben.