In der Matthäuskirche in Hetzelsdorf ist Linda Kost als Pfarrerin ordiniert und mit offenen Armen an ihrer neuen Wirkungsstätte empfangen worden. Rund 30 Bläserinnen und Bläser vom Hetzelsdorfer Posaunenchor führten den feierlichen Einzug in die Kirche an.

Die Regionalbischöfin Dorothea Greiner führte die Ordination durch. In ihrer Predigt über die Geschichte vom barmherzigen Samariter betonte sie: „Der Dienst für Gott beginnt nicht erst im Tempel, nicht erst in der Kirche. Er geschieht auch auf dem Weg dorthin, er geschieht eigentlich immer, weil die Liebe zu Gott und den Menschen unser ganzes Leben umfasst.“

Auf dem Festplatz in Wannbach

Den anschließenden Empfang umrahmte der Wannbacher Posaunenchor. Auf dem Festplatz in Wannbach überreichten Angela Müller und Bernd Richter im Namen der Pfarrei ihrer neuen Pfarrerin kulinarische Köstlichkeiten aus den verschiedenen Gemeindeteilen.

Mit Linda Kost begrüßten sie ihren Mann Samuel, der bereits mehrere Jahre in den USA als Pfarrer gearbeitet hat und sich auf die Übernahme in die bayerische Landeskirche vorbereitet. Für die Vikariatsgemeinde Thiersheim im Fichtelgebirge sprach Bürgermeister und Kirchenvorsteher Werner Frohmader. Er lobte das große Engagement von Linda Kost in der Arbeit mit Kindern und Familien. Mit Hinweis auf ihr Wirken im Posaunenchor charakterisierte er ihre vielfältige Begabung in der Gemeindearbeit mit den Worten: „Frau Kost beherrscht sowohl die feinen als auch die lauten Töne.“ Für die Marktgemeinde Pretzfeld überreichte der Bürgermeister Steffen Lipfert der neuen Pfarrerin Blumen und sagte ihr die Unterstützung der Kommune zu. Pfarrer Florian Stark würdigte namens des katholischen Seelsorgeverbands Fränkische Schweiz die ökumenische Verbundenheit und drückte seine Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit Pfarrerin Kost aus. Dekan Enno Weidt hieß das junge Theologenehepaar im Kreis der Mitarbeiter des Dekanats Forchheim herzlich willkommen. Er freue sich, dass sich mit dem jungen Theologenehepaar die Verjüngung des Pfarrkapitels fortsetze. red