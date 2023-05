Festlich, modern und abwechslungsreich begann der Fest- und Ehrungsabend des Liederkranzes Poppendorf in dieses Jubiläumsjahr, ohne dabei Altbewährtes und Traditionelles aus dem Auge zu verlieren. Um kurz nach 19 Uhr läutete ein Ensemble der Poppendorfer Musikanten mit dem „Festruf“ die feierliche Auftaktveranstaltung ein und nahm alle Anwesenden in den zwei voll besetzten Sälen des Vereinslokals direkt mit auf die Reise durch einen kurzweiligen Abend.

Stolze Vereinsmitglieder

Nach der Begrüßung des Vorsitzenden Erwin Warter und dem Festprolog, vorgetragen von seiner Stellvertreterin Sylvia Erlwein, präsentierte sich der Jubelchor unter Leitung von Wolfgang Ismaier mit dem traditionellen Lied „Feierklang“ von Walter Schmid . Das Grußwort des Schirmherrn Josef Bräunig, der zu Ehren des Jubiläums an diesem Abend ein liebevoll gestaltetes Fahnenband überreichte, wurde umrahmt vom gemeinsamen Auftritt des gemischten Erwachsenenchors mit dem vereinseigenen Kinder- und Jugendchor .

Das Lied „Adiemus“ von Karl Jenkins wurde musikalisch von Magdalena Schuster an der Querflöte und Lukas Erlwein am Cajón begleitet. Und spätestens bei „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay war klar: Der Liederkranz besteht zu Recht seit 100 Jahren und kann erwartungsvoll in die Zukunft blicken.

Einen kurzweiligen Rückblick auf die 100-jährige Vereinsgeschichte gab Schriftführerin Verena Warter in der vorgetragenen Vereinschronik. red