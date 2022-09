Auf der Naturtribüne am Altarstein in Obertrubach ist das Theaterstück „Zwei wie Bonnie und Clyde “ aufgeführt worden, nachdem dies während der letzten drei Jahre entweder Corona oder das Wetter verhindert hatte. Bürgermeister Markus Grüner freute sich, zahlreiche Gäste endlich begrüßen zu können.

Die beiden Schauspielerinnen Carina Krämer und Rebekka Herl vom Verein Fränkischer Theatersommer gönnten den Lachmuskeln der anwesenden Zuschauer als Chantal und Jenny alias Bonnie und Clyde keine Sekunde der Entspannung. Eigentlich wollten die beiden mit dem Geld aus einem Banküberfall in „Los Vegas“ heiraten und in der Karibik ein schönes Leben genießen. Aber sämtliche Versuche scheiterten entweder an der liebenswürdigen Schusseligkeit von Chantal, die viel lieber Schuhe anprobiert hätte, oder an der dilettantischen Planung von Jenny. Dass die verrückten und verzwickten Wendungen der Handlung am Schluss doch noch ein Happy End fanden, war reiner Zufall. Die einhellige Meinung aller Anwesenden war, dass sie ein lustiges und kurzweiliges Stück – perfekt vorgetragen – bei herrlichem Wetter vor großartiger Kulisse gesehen hatten. red