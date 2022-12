Am zweiten Weihnachtsfeiertag im Jahr 2019 fand in Gößweinstein zum Abschluss der Ewigen Anbetung in der Basilika die letzte Lichterprozession durch den Wallfahrtsort statt, die damals rund 3000 Menschen bewunderten. Heuer kamen weit weniger Schaulustige, wohl auch, weil es am Nachmittag noch heftig regnete. Diejenigen, die kamen, wurden zudem enttäuscht. Es brannten weder die sonst unzähligen Wachslichter an den Straßenrändern noch die Holzfeuer unterhalb der Burg und auf dem Gernerfels.

Zu wenig Helfer für die Lichter

Der Grund dafür, dass es diesmal rundum dunkel blieb, war schlichtweg der Mangel an Helfern, die die Wachslichter herstellten, die Holzstöße aufschichteten und dann kurz vor der Prozession anzündeten. Bereits 2019 hatte man auf die Holzfeuer unterhalb der Burg verzichtet. Aus Sicherheitsgründen, hieß es damals.

Trotz fehlender Illuminierung war alles sehr andächtig und der Prozessionszug, an dem sich mehr als 500 Gläubige beteiligten, fand wie gewohnt statt. Angeführt von den Ministranten, dahinter Pfarrer Pater Ludwig Mazur, der unter dem Baldachin das Allerheiligste durch die Straßen trug und von Fackeln tragenden Feuerwehrleuten flankiert wurde.

Für die musikalische Umrahmung sorgte wie immer der Musikverein Gößweinstein und alle Gößweinsteiner Vereine, sehr stark vertreten auch die Feuerwehrleute aus Leutzdorf, die auf dem Basilikavorplatz Spalier standen, sowie Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG) mit Amtskette, flankiert von Kirchenpfleger Georg Lang und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Kathrin Heckel. Als Vorbeter fungierte wie die letzten Jahre auch schon Basilikaorganist Georg Schäffner, der auch Vorsitzender des Fördervereins der Freunde der Basilka ist. Mit im Zug dabei natürlich auch die Patres des Franziskanerklosters.

Die ewige Anbetung an den beiden Weihnachtsfeiertagen hat in Gößweinstein eine jahrhundertelange Tradition. Wie aus der Ortschronik hervorgeht, wurde die Prozession im 18. Jahrhundert auch von Wallfahrern besucht. Da gab es auch noch bengalische Leuchtfeuer auf den Fels- und Berghängen.