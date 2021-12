Bethlehem ist weit weg, doch am Heiligen Abend war es ganz nah: in Weilersbach bei der Familien-Krippenfeier am Kirchplatz von St. Anna. Das Friedenslicht soll ein Zeichen der Hoffnung sein, dessen kleine Flamme sich in den letzten Jahren zu einem Lichtermeer ausgebreitet hat und mit seiner Botschaft Millionen Menschen leuchtet.

Vom Musikverein umrahmt

Unter dem Motto „Licht aus Bethlehem “ hatte der St.-Anna-Familienkreis zur Feier eingeladen, die von den Familienkreis-Frauen mit passenden Texten und Beiträgen zu „Friedensnetz – ein Licht verbindet“ gestaltet und vom örtlichen Musikverein mit weihnachtlichen Liedern und Weisen umrahmt wurde.

Wer das Friedenslicht mit nach Hause nehmen wollte, konnte dieses mit einer Kerze oder mit einer Laterne tun. Den vielen Besuchern gaben die St.-Anna-Frauen abschließend mit auf den Weg: So wie der kleine Hirte Licht und Wärme in den Stall von Bethlehem gebracht habe, so soll das Friedenslicht auch unsere Häuser erwärmen und erhellen. dia