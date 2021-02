Die Umweltstation Lias-Grube in Unterstürmig erweitert ihre Präsenz auf den sozialen Medien . Neben dem Facebook-Auftritt kann man nun der Lias-Grube unter dem Benutzernamen "umweltstation_liasgrube" auch auf Instagram folgen. Neben vielen Neuigkeiten rund um die Umweltstation gibt es dort auch Bastelideen, Rätsel und spannende Experimente zu entdecken. Weitere Informationen gibt es bei der Umweltstation Lias-Grube unter Telefon 09545/950399, per E-Mail an info@umweltstation-liasgrube.de oder unter www.umweltstation-liasgrube.de. red