Die Gemeinde Leutenbach ist seit Mai 2014 schuldenfrei und wird dies auch heuer bleiben. Gegen die Stimme von Reinhard Weber (WVE) schnürte der Gemeinderat das von Kämmerer Fabian Taschner erstellte, rund sieben Millionen Euro schwere Haushaltspaket 2022. Neun von 13 Gemeinderatsmitgliedern waren anwesend.

Weber begründete seine Ablehnung mit dem Plan des rund drei Millionen Euro umfassenden Vermögenshaushalts. „Das ist ein Haushalt des Stillstands und des Nichtstuns“, meinte Weber. In Sachen Hochwasserfreilegung mache man nichts, Straßensanierungen gehe man nicht an ebenso wie Maßnahmen der Städtebauförderung, die schon vor vier Jahren auf den Weg gebracht worden seien. Auch der Radweg sei bis heute nicht gebaut, die Zone 30 nicht umgesetzt, in Sachen Glasfaser tue sich nichts und um die Kinder- und Jugendförderung werde sich auch nicht gekümmert, argumentierte Weber seine Ablehnung.

Eine weitere Diskussion zum Etat gab es nicht, weil diese bereits während der letzten Sitzung erfolgt war. Aus dem Jahr 2021 konnte ein erwirtschafteter Überschuss von rund 800.000 Euro übernommen werden.

Der Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer erhöht sich bei den Einnahmen um 150.000 auf insgesamt rund 1,2 Millionen Euro . Die Schlüsselzuweisung steigt um 158.500 auf 537.600 an. Der Kämmerer rechnet mit Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 357.500 Euro .

Die Ausgabenseite

Auf der Ausgabenseite sinkt die Kreisumlage um 178.200 auf 677.700 Euro . Die Schulverbandsumlagen mindern sich um 2800 Euro . Dafür erhöhen sich die Personalkosten aufgrund tariflicher Anpassungen voraussichtlich um 17.300 Euro . Insgesamt rechnet Taschner mit einer Verminderung der Gesamtausgaben in Höhe von 138.200 Euro .

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt liegt bei 613.100 Euro . Diese stehen für Investitionen zur Verfügung, unter anderem für den Feuerschutz. Für das Feuerwehrhaus in Mittelehrenbach sind 10.000 Euro eingeplant, für den Schlauchturm der Feuerwehr Oberehrenbach 20.000 Euro , für Funkmeldeempfänger 10.700 Euro (Zuschuss 4300 Euro ) und für sechs neue Sirenen 33.000 Euro .

Der Leutenbacher Anteil für die Sanierung des Gebäudes der Verwaltungsgemeinschaft (VG) in Kirchehrenbach liegt bei 25.400 Euro . Für die Erneuerung der Mittelschule in Kirchehrenbach muss Leutenbach 20.000 Euro bereitstellen. Für den Anbau der weiteren Kinderkrippe mit Bistro der Kindertagesstätte St. Jakobus stehen heuer noch 700.000 Euro im Plan.

Der Straßenausbau

Für den Ausbau der Straßen Rosenau und Am langen Bach werden 300.000 Euro bereitgestellt, für das geplante Brückenbauwerk weitere 95.400 Euro . Für den Ruhweg in Leutenbach stehen 100.000 im Plan und für den Gehwegbau in der Dietzhofer Straße weitere 41.900 Euro .

Für Hochwasserschutz wurden 50.000 Euro bereitgestellt. Konkrete Pläne dafür gibt es aber noch nicht.

Für den Breitbandausbau sind Kosten von 20.000 Euro veranschlagt. Der Kämmerer erwartet hier einen Zuschuss in Höhe von 140.000 Euro . Für den Erwerb von Grundstücken stehen 350.000 Euro zur Verfügung. Vom Freistaat erhält Leutenbach eine Investitionspauschale in Höhe von 126.500 Euro , die für Instandsetzung und Modernisierung bestimmt sind.

Zum Jahresanfang verfügte die Gemeinde noch über eine Gesamtrücklage von rund 1,8 Millionen Euro , aus der 69.500 Euro für Investitionen entnommen werden. Die allgemeine Rücklage liegt am Jahresende bei rund 382.000 Euro und die Sonderrücklage bei 1,35 Millionen Euro .