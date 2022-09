Am Sonntag, 18. September, liest Sabine Weigand in der Walter-Schottky-Grundschule Pretzfeld aus ihrem Buch „Die englische Fürstin – zwischen Glanz und Rebellion“. Sabine Weigand führt mit dem Schicksal der Daisy von Pless nach London, Berlin und Schlesien, in eine Welt im Wandel, zwischen Kaiserreich und Krieg, zwischen Glanz und Rebellion. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten können noch bis Freitag, 16. September, im Getränkemarkt im Obstgroßmarkt, in der VR-Bank Pretzfeld oder bei F. Götz, Trattstraße 24, Telefon 09194/794044, erworben werden. red