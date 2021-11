Die Stadtbücherei Forchheim lädt am Mittwoch, 3. November, um 17 Uhr Kinder ab acht Jahren zu einer Taschenlampen-Lesung aus der „Tiergeister AG“ mit Barbara Iland-Olschewski ein (Einlass 16.30 Uhr). Die Karten gibt es in der Stadtbücherei Forchheim , Spitalstraße 3. Der Eintritt kostet fünf Euro. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse. Es besteht Maskenpflicht.

Die Autorin Barbara Iland-Olschewski veranstaltet eine Taschenlampen-Lesung aus dem vierten Band ihrer „Tiergeister-AG“-Reihe. Und darum geht es: Die Grundschule St. Ethelburg ist tagsüber eine ganz gewöhnliche Schule – nachts jedoch lernen in den alten Gemäuern kleine Tiergeister, wie man Menschenkinder erschreckt. Doch Dackel Arik hat gemeinsam mit seinen Freunden ganz andere Pläne: Gemeinsam wollen sie lieber den Kindern helfen.

Licht müssen die Teilnehmer selbst mitbringen, denn die Stadtbücherei schaltet an diesem Abend ihre Lampen aus. red