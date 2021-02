Selbst die jüngsten Schüler sind es inzwischen gewohnt: Lehrer und Klassenkameraden sehen sie seit Wochen nur noch per Videokonferenz . Präsenzunterricht ist seit Langem nicht mehr möglich. Und auch die Johanniter-Lesehunde, die eigentlich regelmäßig in neun Schulen in Oberfranken zu Gast sind, um Grundschüler mit Schwierigkeiten beim Lesen zu unterstützen, können "ihre" Lesekinder seit Wochen nicht mehr besuchen.

Das wollte Projektleiterin Pia Schlaug so nicht stehen lassen: "Gerade jetzt in der Pandemiezeit ist jeder Kontakt wertvoll und Kinder leiden besonders unter der Situation." Warum also nicht einfach online gehen mit den Hunden? Was erst nur eine Idee war, wird seit kurzem an vier Schulen im Landkreis Bamberg und Forchheim umgesetzt. Die Lesehunde Benny, Enzo, Luc und Monty treffen sich nun wieder regelmäßig per Videokonferenz mit ihren Schülern , die eigentlich Schulen in Eggolsheim , Litzendorf, Gundelsheim und Bamberg besuchen.

Während sich die Hundebesitzer bei den "echten" Leseeinheiten bewusst im Hintergrund halten, sind sie jetzt etwas stärker eingebunden: "Natürlich sind es nun wir, die dem Hund zum Beispiel am Ende der 20 Minuten sein Leckerli geben, und nicht wie sonst die Kinder", erklärt Pia Schlaug, "aber das Kommando kommt auch hier vom Kind". Die Interaktion zwischen Hund und Kind stehe auch per Video im Mittelpunkt.

Die beteiligten Schulen hätten die Idee gerne angenommen. Drei Kinder treffen sich von zu Hause aus online mit ihrem Lesehund, ein Kind meldet sich sogar aus der Notbetreuung. Eines sei allen gemeinsam: Sie seien einfach nur froh, dass sie ihrem Hund wieder vorlesen können - selbst wenn es nur virtuell sei. Und auch die Lesehunde hätten die Gesichter auf dem Bildschirm sofort wiedererkannt. red