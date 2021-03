In drei Monaten mindestens drei neue Ehrenamtliche finden? Das ist keine leichte Aufgabe, aber eine, die das Team der Johanniter-Lesehunde dennoch gerne angenommen hat. Wettpartner war die Kulmbacher Adalbert-Raps-Stiftung , der Einsatz waren 500 Euro für drei neue Unterstützer und weitere 100 Euro für den vierten bis maximal zehnten zusätzlich gewonnen Engagierten. "Klar, dass wir diese tolle Wette angenommen haben", erzählt Pia Schlaug, die bei den oberfränkischen Johannitern für die Lesehunde zuständig ist. "Wir versuchen, unser Team kontinuierlich auszubauen, damit wir noch mehr Kindern helfen können, die Freude am Lesen zu finden und die Angst davor zu verlieren. Umso schöner, wenn wir dafür auch noch eine zusätzliche Belohnung erhalten!"

Die ausgebildeten Lesehunde möchten Kindern beim Lesenlernen helfen. Die ehrenamtliche Lesehundteams besuchen dazu regelmäßig Grundschulen. Kind und Hund sitzen dann aneinander gekuschelt auf einem Sofa. Das Kind kann entspannen und dem Hund im eigenen Tempo vorlesen. Auch Benny ist ein solcher Lesehund. Er hat "seine" Wette nicht nur gewonnen, sondern sogar noch übertroffen: Am Ende fanden sich sechs neue Ehrenamtliche für das Lesehundprojekt, und damit gab es eine Spende in Höhe von 800 Euro von der Adalbert-Raps-Stiftung für die Johanniterlesehunde. "Gerade können wir die Spende besonders gut gebrauchen, da unsere Lesehundeteams nach einer Coronapause, in der wir uns nur per Video bei unseren Schülern melden konnten, jetzt endlich wieder nach und nach an die Schulen dürfen", so Pia Schlaug.

In den kommenden Wochen sollen dann wieder alle zehn Teams, die bereits in der Region Bamberg und Forchheim aktiv sind, an ihre Schulen und Einrichtungen zurückkehren, soweit die Pandemielage das möglich macht. Und dank der neuen Teams lernen nun noch mehr Kinder leichter lesen. red