Leserbrief zum Radwegprojekt Doos bis Behringersmühle:

Der Geh- und Radweg von Rabeneck bis Doos wird ständig und zu jeder Jahreszeit von Fußgängern , Läufern, Skatern und Radfahrern genutzt. Der Weg ist nicht mehr wegzudenken. Auch wir als begeisterte Radler sind auf dieser Strecke gerne unterwegs. Leider ist jedoch in Doos Schluss: Denn um weiter nach Behringersmühle zu gelangen, um dann über Ebermannstadt bis nach Forchheim fahren zu können, müsste die Staatsstraße benutzt werden.

Die bayerische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, 1500 Kilometer neue Radwege bis 2030 zu realisieren. Zusammen mit den bisherigen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten und dem Klimaschutzprogramm der Bundesregierung mit zusätzlichen Mitteln stellt das Bundesamt für Digitales und Verkehr Gelder für die Förderung des Radverkehrs und den Ausbau der Radinfrastruktur bereit. Also gebaut werden soll und Fördermittel gibt es. Woran liegt es dann, dass nichts vorwärtsgeht?

Sicherlich mag sich die Wegeplanung aufgrund des Geländes im FFH-Schutzgebiet (Fauna-Flora-Habitat) als nicht ganz einfach erweisen. Aber dass das Staatliche Bauamt Bamberg am Beginn der Trassenuntersuchungen sein will, hat uns völlig verdutzt, nachdem die Baumaßnahme mit Aufnahme des Weges in das Radwegebauprogramm des Freistaates doch schon seit vielen Jahren bekannt ist.

Innenminister Joachim Herrmann hatte bereits im Jahr 2015 den Ausbau des Radweges für 2017 angekündigt.

Wir erwarten keinen Luxusweg. Unserer Meinung nach würde es reichen, den bereits bestehenden schmalen Wanderweg radtauglich herzustellen. Wir wünschen uns ganz einfach einen sicheren Verbindungsweg und können uns der Forderung des ehemaligen Bürgermeisters aus Wiesenttal Helmut Taut nur anschließen: Die Lücke muss geschlossen werden!

Stefan und Alexandra Redel

Herrmann und Marianne Wehrl

Jürgen und Kordula Knauer

Eichenbirkig , Waischenfeld