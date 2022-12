In die geheimnisvolle Zeit der Raunächte lädt am Mittwoch, 14. Dezember, die Stadtbücherei Forchheim in der Spitalstraße 3 ein. Der Forchheimer Kulturpreisträger Rainer Streng (l.) und der Allroundmusiker René Kraus entführen in die Sagen und Legenden um die zwölf Nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet elf Euro (ermäßigt neun Euro). Die Raunächte sind eine mystische Zeit, in der die Natur stillsteht und die Grenzen zwischen der Welt und dem Reich der Magie aufgehoben zu sein scheinen. Magie, altes Wissen und augenzwinkernder Humor faszinieren den Schauspieler und Regisseur Streng an den Raunächten. Foto: TMO-Bilderwelten/Tom_Schneider