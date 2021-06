Am Samstag, 26. Juni, bezieht der Forchheimer Rezitator und Schauspieler Rainer Streng zusammen mit dem Fagott-Ensemble „Windessenz“ (Christian Jackel, Ralf Müller , Fabian Schnaidt, Jörg Schöner) das Kultur-Sommerquartier im Königsbad. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Die Karten sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich, der Vorverkauf schließt am Veranstaltungstag um 12 Uhr.

Ganz besondere Klangerlebnisse

Die Musiker wie der Vortragende haben sich ganz der „Lebensbuntheit“ verschrieben: Sie bringen in ihrer ungewöhnlichen Besetzung und im Zusammenspiel von Wort und Ton ganz besondere Klangerlebnisse hervor. Bekannte Songs wie „Georgia On My Mind“ erklingen ganz unerhört, während sich manch anderes Stück wie z.B. „Der alte Brummbär“ in der Instrumentierung geradezu gespiegelt scheinen. Musik von Gershwin, Pakiorkiewicz, Variationen über J.Haydn runden das musikalische Programm ab. Schauspieler Rainer Streng geht derweil ganz im Vortrag der Gedichte von Ringelnatz, Morgenstern und Tucholsky auf, ja haucht ihnen eigenes Leben ein.

Nach der Zeit der Entbehrungen kann man also das Leben wieder ein Stück weit genießen. Aber nicht nur Kultur findet wieder vor Publikum statt, auch Reisen werden wieder möglich. Und so nehmen die Künstler die Gäste mit auf eine Reise durch die Welt, beschäftigen sich mit der Philosophie des Lebens, zwischenmenschlichen Beziehungen und lassen auch die Tierwelt nicht außer acht.

Gesprochenes Wort und Musik verbinden sich in diesem Projekt, ergänzen sich zu einem größeren Ganzen. Sollten in der Corona-Pandemie manche Farben des Lebens an Strahlkraft verloren haben, so möchte dieses Programm dazu beitragen, zumindest einige wieder in vollem Glanz erstrahlen lassen.

Informationen zu allen Veranstaltungen im Kultur-Sommerquartier sind über die städtische Homepage abrufbar unter www.forchheim.de/sommerquartier. Tickets gibt es in Forchheim im Lotto- und Ticketshop Kefferstein, Hornschuch-Allee 21, Telefon 09191/3515930. red