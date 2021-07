Nach zahlreichen Anrufen von Anwohnern aus Hagenbach, Pretzfeld und Lützelsdorf ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine lautstarke Party in Lützelsdorf durch die Polizei in Ebermannstadt eingestellt worden. Gegen den Verantwortlichen der Feier wird eine Anzeige nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz erstattet.