Seit August 2020 arbeitet Katharina Haas im Bundesfreiwilligendienst beim TSV Neunkirchen am Brand . Sie unterstützt seit Schuljahresbeginn die Lehrkräfte der Grundschule Neunkirchen und die Mitarbeiter in der Offenen Ganztagsschule . Nachmittags ist Katharina Haas im Sportverein in verschiedenen Kinder- und Jugendsportstunden eingesetzt und betreut gemeinsam mit den Trainern die Kinder.

Teil des Bundesfreiwilligendienstes ist außerdem die selbstständige Planung und Durchführung eines Projektes, welches frei wählbar ist. Katharina Haas hat sich für die Organisation eines Spendenlaufs zugunsten des Vereins „Hilfe für Anja“ entschieden, dessen Ziel die Bekämpfung von Tumorerkrankungen ist.

Der Verein führt seit 20 Jahren regelmäßig Typisierungsaktionen durch und hat so mittlerweile über 56 000 Personen erreicht. Aufgrund der Corona-Lage ist die Suche nach potenziellen Stammzellspendern schwieriger geworden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, ein Typisierungsset online anzufordern und sich registrieren lassen.

Beim Benefizlauf hatte jeder, der mitmachen wollte, 14 Tage Zeit, möglichst viele Kilometer zu sammeln. Am Ende wurde eine Laufleistung von rund 1500 Kilometern verbucht. Pro Kilometer wurden circa 75 Cent gespendet, so dass insgesamt eine Spendensumme von 1111 Euro erzielt wurde. Hiermit können ungefähr 30 Typisierungssets finanziert werden.

Der TSV Neunkirchen konnte viele Mitglieder zum Mitmachen motivieren. Neben den Sportlern und ihren Familien tätigten auch die Firma NAF, „ Plan & Vision“ und die St.-Michaels-Apotheke großzügige Spenden . red