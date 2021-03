In der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, ist eine Laterne auf dem Schulhof der Grundschule in Möhrendorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) beschädigt worden. Die Laterne wurde vermutlich mit einem Ball beschossen, wodurch das kugelförmige Lampenglas aus der Fassung brach und herunterfiel. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizei­inspektion Erlangen-Land unter Tel. 09131/760514. pol