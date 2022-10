Mit den einleitenden Worten „ Lapidarium hat nichts mit lapidar zu tun“ hat Professor Roman Koch mit zweijähriger Verspätung endlich die Gesteinssammlung am Kletterinfozentrum (KIZ) in Obertrubach der Öffentlichkeit übergeben. Bei einer kleinen Einweihungsfeier erklärte er den Gästen aus der Lokalpolitik, der Baustoffwirtschaft, dem Universitätsumfeld, dem Bauhof sowie Kletterfreunden anhand von Steinen aus der nördlichen Frankenalb und einer Schautafel, warum man im oberen Trubachtal besser klettern kann als weiter unten.

Von Obertrubach nach Pretzfeld

Das Lapidarium am KIZ zeigt die charakteristischen Gesteine in ihrer geologischen Altersabfolge. Interessierte können nun auf einer Wanderung durch das Trubachtal von Obertrubach nach Pretzfeld erkennen, welche Schichten sie von den jüngsten Gesteinen auf der Hochfläche bis zu den Sandsteinen des Dogger bei Egloffstein durchschreiten.

Die geologisch jungen Förderröhren (Pipes) des vulkanischen Gesteins Basalt, die die gesamte Schichtfolge durchschlagen haben, sind nur punktuell zu bestaunen. Deshalb wurden sie für das Lapidarium exemplarisch durch Basaltbrocken und Säulen aus dem Steinbruch bei Hirschentanz (Landkreis Tirschenreuth) ersetzt.

Auf der Jurahochfläche findet man bei Geschwand die harten „Kallmünzer“ der Kreidezeit, die dort wegen ihrer extremen Härte für große Überraschung beim Straßenbau gesorgt haben. Sie wurden gerne als besonders verwitterungsresistente Gesteine im historischen Hausbau verwendet und stehen heute unter Naturschutz.

Die darunter folgenden Dolomitfelsen, wie sie am KIZ, bei der Römerbrücke, am Richard-Wagner-Felsen und im gesamten oberen Trubachtal auftreten, sind mit ihren wechselnden Formen für das Trubachtal charakteristisch. Die Felsen bestanden ursprünglich aus Kalk des Malm Delta, wie er in den Steinbrüchen von Gräfenberg zu sehen ist.

Der sogenannte Werkkalk (Malm Beta) ist ebenfalls sehr gut in den Steinbrüchen bei Gräfenberg zu erkunden. Auch an der Straße von Hammerbühl nach Höfles tritt er häufig zu Tage. Die ältesten Gesteine, der Doggersandstein, in die zahllose Keller getrieben wurden, kann man am markanten Steilanstieg der Straße von Poppendorf nach Hetzelsdorf bewundern. Die darunter folgendes Tongesteine des Lias bilden die fruchtbaren Böden bei Pretzfeld (Kirchenweg). Die Gesteinsblöcke wurden kostenfrei von der Firma Endreß aus Gräfenberg und der Firma Basalt AG geliefert.

Roman Koch hat bis zu seiner Pensionierung am Lehrstuhl für Paläoumwelt an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen unterrichtet. Er ist neben vielen anderen Projekten auch der Vater des Trubachweges „Geologie – Kultur – Klettern“, eines zehn Kilometer langen Rundwegs im oberen Trubachtal. red